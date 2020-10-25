محمد بن مسعود - الدمام - ضمن ضوابط تضمن سلامتهم تفتح المملكة أبوابها أمام المعتمرين من الخارج بدءاً من الأحد المقبل، بعد تعليق العمرة بسبب ما فرضته جائحة كورونا منذ نحو ثمانية أشهر. وقالت وزارة الحج والعمرة: "‏تتشرف المملكة باستقبال ضيوف الرحمن القادمين من الخارج بتاريخ ١٤٤٢/٣/١٥-٢٠٢٠/١١/١". وأكدت وزارة الحج والعمرة على آلية العمرة الآمنة، وضوابط تقديم الخدمة بما يضمن سلامة وصحة الانسان، وذلك من خلال توضيح مهام شركاء النجاح من شركات العمرة الداخلية ووكلائهم الخارجيين المؤهلين.

السعودية تستقبل المعتمرين من الخارج بدءاً من الأحد المقبل عبدالرزاق البجالي الخليج 365 2020-10-25 تفتح المملكة أبوابها أمام المعتمرين من الخارج بدءاً من الأحد المقبل، بعد تعليق العمرة بسبب ما فرضته جائحة كورونا منذ نحو ثمانية أشهر. وقالت وزارة الحج والعمرة: "‏تتشرف المملكة باستقبال ضيوف الرحمن القادمين من الخارج بتاريخ ١٤٤٢/٣/١٥-٢٠٢٠/١١/١". Advertisements وأكدت وزارة الحج والعمرة على آلية العمرة الآمنة، وضوابط تقديم الخدمة بما يضمن سلامة وصحة الانسان، وذلك من خلال توضيح مهام شركاء النجاح من شركات العمرة الداخلية ووكلائهم الخارجيين المؤهلين. 25 أكتوبر 2020 - 8 ربيع الأول 1442 09:12 PM اخر تعديل 25 أكتوبر 2020 - 8 ربيع الأول 1442 09:55 PM ضمن ضوابط تضمن سلامتهم ضمن ضوابط تضمن سلامتهم تفتح المملكة أبوابها أمام المعتمرين من الخارج بدءاً من الأحد المقبل، بعد تعليق العمرة بسبب ما فرضته جائحة كورونا منذ نحو ثمانية أشهر. وقالت وزارة الحج والعمرة: "‏تتشرف المملكة باستقبال ضيوف الرحمن القادمين من الخارج بتاريخ ١٤٤٢/٣/١٥-٢٠٢٠/١١/١". وأكدت وزارة الحج والعمرة على آلية العمرة الآمنة، وضوابط تقديم الخدمة بما يضمن سلامة وصحة الانسان، وذلك من خلال توضيح مهام شركاء النجاح من شركات العمرة الداخلية ووكلائهم الخارجيين المؤهلين.

، السعودية تستقبل المعتمرين من الخارج بدءاً من الأحد المقبل ،

المصدر : الخليج 365

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