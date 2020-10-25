"البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن» يرعى أول مؤتمر للبناء والمقاولات في عدن

انطلق «مؤتمر ومعرض عدن الأول للبناء والمقاولات»، اليوم الأحد، تحت رعاية البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، وحضور محافظ محافظة عدن أحمد حامد لملس، ومدير مكتب «البرنامج السعودي» في عدن أحمد عواجي مدخلي.

وتستمر أنشطة وفعاليات المؤتمر، يومين متتاليين عبر عدة جلسات؛ تتناول جهود التعافي ورؤية التنشيط الاقتصادي، كما تناقش الجلسات فرص نجاح مشاريع البناء والتشييد، وأيضاً التكامل المؤسسي في قطاع البناء والتشييد، بمشاركة نحو 30 شركة ومؤسسة استثمارية يمنية.

ويهدف المؤتمر إلى إيجاد شراكة فعالة مع القطاع الخاص اليمني، لتمكينه من الإسهام في مشاريع التنمية والإعمار، بالإضافة إلى تفعيل دور كوادر قطاع المقاولات من مقاولين وموردين يمنيين ومكاتب استشارية في سبيل تحقيق التكامل التنموي بين مشاريع البرنامج التنموية وشركاء التنمية التنفيذيين.

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وأكد مدير مكتب البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن المهندس أحمد مدخلي في تصريح خلال المؤتمر، أن المملكة العربية السعودية الشريك التنموي الأبرز لليمن الشقيق منذ عقود عديدة، منوهاً بأن ذلك لم يتوقف عند العلاقة الوطيدة التي تربط قيادتي وشعبي البلدين الشقيقين، بل امتد إلى الدعم الاقتصادي المباشر، وتمويل وتنفيذ المشاريع الحيوية، وتمكين وصول الأهالي إلى الخدمات الأساسية، وفي قطاعات اقتصادية وتنموية عدة، وأن المشاريع تعد امتدادًا لعطاء سعودي مستمر من أجل الأشقاء في اليمن.

وأشار مدخلي إلى أن «البرنامج السعودي» يُسخّر إمكانياته لبناء الإنسان وإعمار المكان.

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