الندوة العالمية للشباب الإسلامي عن نشر الرسوم المسيئة للرسول: خرق سافر لمعتقدات الآخر

إيذاء لمشاعر مليار ونصف المليار مسلم..
عبرت الأمانة العامة للندوة العالمية للشباب الإسلامي عن بالغ استيائها من نشر الرسوم المسيئة للرسول محمد، صلى الله عليه وسلم، التي تمثل إيذاء لمشاعر أكثر من مليار ونصف المليار مسلم.
ونوهت الندوة، في بيان، بأن ذلك يُشكل استهدافًا مباشرًا للرموز والمعتقدات والمقدسات الدينية ويُعد خرقًا سافرًا لمبادئ احترام الآخر ومعتقداته، ويغذي مشاعر الكراهية.
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