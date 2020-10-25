شكرا لمتابعة خبر عن أكاديمي يكشف حيلة لعصابات تخدع العاملين بتطبيقات التوصيل(فيديو) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

كشف الأكاديمي المهتم بالتقنية والتجارة الإلكترونية، فهد البقمي، حيلة بعض العصابات لسرقة مناديب التوصيل.

وقال البقيمي في مقطع فيديو، إن الحيلة بأختصار أن هذه العصابات يدخلون على المواقع المشهورة للبيع والشراء ويعرضون منتج وهمي ويضعون مواصفات جبارة.

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وأضاف : أن تلك العصابات تستقبل طلبات الراغبين في الشراء بالموافقة بشرط إرسال عربون من السعر الإجمالي للمنتج، وفي نفس الوقت يقومون بطلب منتجات أخرى ويتواصلون مع مندوبي التوصيل لتحويل أموالها.

وتابع : ومن ثم الحصول على البيانات الخاصة بالمندوب لتحويلها، حيث أنهم بعد ذلك يقومون بإعطاء هذه البيانات للأشخاص الراغبين في شراء المنتج الوهمي الذي تعرضه العصابات، ثم يحصلون على البضائع الحقيقية من المندوب، ثم يقومون بإغلاق هواتفهم وتوريط الأخير في مشكلة.

وأشار إلى أن هذه العصابات تدخل بأرقام وهمية وأرقام عمالة، مؤكدًا أن هناك عمليات عديدة لهذا النوع من الاحتيال والسرقة ويدخلون في قضايا عديدة.