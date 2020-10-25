شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. مواطنان يرويان تفاصيل وأسباب حرائق جبال فيفاء والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - فيفاء (صدى):

انتشرت العديد من الحرائق خلال الأسابيع الماضية في محافظة فيفاء، وذلك بسبب تخلص المزارعين من بقايا المخلفات المزارع عن طريق الحرق.

وروى إحدى المواطنين في محافظة فيفاء تفاصيل ماشاهده من حرائق التي اندلعت الأيام الماضية لـ الاخبارية قائلا : "اندلع حريق يوم الجمعة الماضية حوالي الساعة العاشرة صباحا التهم كثير من الأشجار والنباتات، مبينا أن الدفاع المدني بذل جهدا غير محدود للسيطرة على الحريق الذي استمر حتي الساعة الثانية ونصف", لافتا إلى أن حوادث الحرائق تكررت بشكل ملحوظ في الأسابيع الماضية.

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وقال المهندس محمد موسى الفيفي من أهالي المحافظة الحرائق تقضي علي النظام البيئي من الحيوانات والنبات والحشرات، فالحرائق المتكررة في فيفاء وصلت إلى المدرجات الزراعية وتسببت في حرق الأشجار المثمرة ووصلت إلى ببعض المنازل.

وأرجع الفيفي سبب الحرائق إلى تخلص المزارعين من مخلفات المزارع بطريقة الحرق ويفقدوا السيطرة عليها ، مضيفا أن بعض الحرائق تكون بفعل أشخاص مجهولة حيث نشب في يوم واحد ثلاث حرائق بأماكن مختلفة مما يثير الشكوك

واقترح على المزارعين أن يتخلصوا من المخلفات عن طريق وضعها في نفس مكان مخصص لها وسوف تتحلل وتصبح من أفضل الأسمدة للمزرعة .