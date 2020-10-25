«الصحة» توضح أوجه التشابه والاختلاف بين الإنفلونزا الموسمية وكورونا

أوضحت وزارة الصحة، اليوم الأحد، أوجه التشابه والاختلاف بين الإنفلونزا الموسمية وفيروس «كورونا المستجد».

وقال المتحدث الرسمي للوزارة الدكتور محمد العبد العالي، أن الفرق بين الاثنين، هو «وجود لقاح للإنفلونزا الموسمية»، مؤكدًا ضرورة أخذ التطعيمات الخاصة بها.

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وأضاف متحدث ‎وزارة الصحة: «من أوجه الشبه بين الإنفلونزا الموسمية وفيروس كورونا، التهابات الجهاز التنفسي، والفئات المعرضة للخطر، والأعراض».



وأكد المتحدث، أنه لا صحة لما يتم تداوله بشأن طلب الوزارة فرض منع التجول.

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