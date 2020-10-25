شكرا لمتابعة خبر عن حقيقة إخلاء جميع المنازل المجاورة لجبل غلامة في تنومة (فيديو) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أبها (صدى):

تواجدت آليات الدفاع المدني لإخماد المناطق التي وصلت إليها النيران في جبل عثربين التابعة لقرية الوهد بمحافظة تنومة.

وقامت الجهات المعنية،وفقا لـ"للإخبارية"، بوضع خطة لإخلاء جميع المنازل المجاورة لجبل غلامة في تنومة إلا أن هذه الخطة لم يتم تنفيذها حتى الآن.

يذكر أن الطائرات التابعة لشركة أرامكو قامت اليوم بجولات استطلاعية لمراقبة تطورات الحريق بجبل عثربين، وجبل غلامة، وذلك بالتنسيق مع الدفاع المدني.