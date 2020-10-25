شكرا لمتابعة خبر عن أمور يجب على الطالب فعلها لتجنب انقطاع رابط "مدرستي" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

يتعرّض الطلاب أحيانًا إلى انقطاع رابط منصة "مدرستي"؛ نظرًا لقيامهم ببعض الأخطاء.

ويجب على الطالب اختيار الأوقات المناسبة للدخول على منصة مدرستي، إذ أن أحيانًا تكدس الدخول في وقت مُعين يتسبب في الانقطاع.

كما يجب على الطالب اختيار شبكة إنترنت قوية، ومعرفة الخطوات والشروط الخاصة بعملية الدخول قبل التسجيل حتى تتم العملية بسهولة.

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يشار إلى أن وزارة التعليم، كانت قد أعلنت أمس السبت، أنه سيتم إجراء الاختبارات النهائية عن بعد للفصل الدراسي الأول من خلال منصة مدرستي للمدارس الحكومية والأهلية المستفيدة من المنصة، أو المنصات التعليمية الأخرى التي تستخدمها المدارس الأهلية والعالمية، مع التأكيد على استمرار العملية التعليمية خلال فترة الاختبارات.

وأكدت أنه يمكن إجراء اختبارات أعمال السنة (الاختبارات الفترية)، والاختبارات النهائية حضورية للفصل الدراسي الأول)، بشرط موافقة مدير التعليم وموافقة ولي أمر الطالب، والتأكد من جاهزية المدرسة لتحقيق التباعد التطبيق كافة الاحترازات والبروتوكولات الوقائية لأداء الاختبارات في المدارس.