شكرا لمتابعة خبر عن «الصحة»: تسجيل 323 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، اليوم الأحد، عن تسجيل 323 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد COVID19 توزعت في مختلف مدن ومناطق المملكة.

وكشف الدكتور محمد العبدالعالي، خلال المؤتمر الصحفي اليومي لفيروس كورونا، عن تسجيل 335 حالة تعافي جديدة ليصل إجمالي المتعافين إلى 331,330 حالة تعافي، فضلًا عن تسجيل 15 حالة وفاة ليصل إجمالي الوفيات إلى 5296 حالة وفاة.

‏وقال متحدث الصحة، أن العالم يشهد تسجيل أعلى معدل من حالات الإصابة بكورونا، لافتًا إلى أن سرعة نزول منحنى عدد الإصابات بكورونا بدأ يتباطأ في المملكة، مضيفًا: " نلاحظ نزول مؤشر الحالات الحرجة في المملكة، وقد انخفض بما يتجاوز 9% عن الأسبوع الماضي " .