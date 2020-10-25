السعودية اليوم / وزير الصحة يتفقد المنشآت الصحية في الأحساء



الأحساء 08 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 25 أكتوبر 2020 م واس

قام معالي وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة اليوم، بزيارات تفقدية إلى التجمع الصحي ولمديرية الشؤون الصحية في محافظة الأحساء، والتقى بقيادات التجمع الصحي ومدير الشؤون الصحية، حيث استعرض المشاريع المُنجزة والخطط المستقبلية للتجمع الصحي بالمحافظة الجاري إنجازها.

كما زار معاليه مركز "ديابيتر" واستمع إلى شرح موجز عن أهداف المركز الاستراتيجية، والخدمات المقدمة، والنتائج التي حققها خلال 9 أشهر منذ افتتاحه، ومستشفى الولادة والأطفال، واطلع على مشروع تأهيل وتطوير العناية المركزة لحديثي الولادة بسعة 50 سرير عالية التجهيز، وتفقد أيضا مركز صحي شمال المبرز في مقره الجديد واطمأن على سير العمل فيه.

وأكد معالي وزير الصحة على أهمية توحيد جهود جميع القطاعات الصحية لضمان تقديم رعاية صحية متكاملة، ورفع جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين والمقيمين، معربا عن تقديره وامتنانه لجميع العاملين في القطاع الصحي بالمحافظة، نظير جهودهم التي حُققت والتغلب على جميع التحديات.

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15:49ت م

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