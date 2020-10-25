السعودية اليوم / العراق يسجل 2554 إصابة جديدة بفيروس كورونا



بغداد 08 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 25 أكتوبر 2020 م واس

سجلت العراق 2554 إصابة جديدة بفيروس

وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي تسجيل 55 حالة وفاة جديدة, مما رفع إجمالي حالات الوفاة إلى 10623, فيما سُجلت 3140 حالة شفاء جديدة, مارفع إجمالي حالات الشفاء إلى 381349 حالة شفاء.

// انتهى //

15:49ت م

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بغداد 08 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 25 أكتوبر 2020 م واسسجلت العراق 2554 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد, مما رفع إجمالي عدد الإصابات إلى 451707 إصابات.وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي تسجيل 55 حالة وفاة جديدة, مما رفع إجمالي حالات الوفاة إلى 10623, فيما سُجلت 3140 حالة شفاء جديدة, مارفع إجمالي حالات الشفاء إلى 381349 حالة شفاء.// انتهى //15:49ت م0126

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