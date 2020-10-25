السعودية اليوم / سمو أمير منطقة مكة المكرمة يستقبل سفير جمهورية فرنسا لدى المملكة



جدة 08 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 25 أكتوبر 2020 م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة في مكتبه بجدة، سفير جمهورية فرنسا لدى المملكة لودفيك بوي .

وجرى خلال الاستقبال تبادل الأحاديث الودية ، ومناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

// انتهى //

13:43ت م

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