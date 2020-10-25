السعودية اليوم / الصومال تسجل سبعة إصابات جديدة بفيروس كورونا



مقديشو 08 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 25 أكتوبر 2020 م واس

سجّلت الصومال خلال الـ 24 ساعة الماضية سبعة إصابات جديدة بفيروس

وأوضحت وزارة الصحة الصومالية في بيان، أنّ إجمالي حالات الإصابات بفيروس كورونا بلغ 3897 إصابة، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 102 بعد تسجيل حالة وفاة جديدة.

// انتهى //

13:06ت م

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مقديشو 08 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 25 أكتوبر 2020 م واسسجّلت الصومال خلال الـ 24 ساعة الماضية سبعة إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد.وأوضحت وزارة الصحة الصومالية في بيان، أنّ إجمالي حالات الإصابات بفيروس كورونا بلغ 3897 إصابة، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 102 بعد تسجيل حالة وفاة جديدة.// انتهى //13:06ت م0066

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