السعودية اليوم / مملكة البحرين تدين التفجير الإرهابي الذي استهدف مركزًا تعليميًا في أفغانستان



المنامة 08 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 25 أكتوبر 2020 م واس

أدانت مملكة البحرين بشدة التفجير الإرهابي الذي استهدف مركزًا تعليميًا في مدينة كابول بجمهورية أفغانستان الإسلامية، والذي أدى إلى مقتل وإصابة العشرات من الأشخاص بينهم أطفال، معربة عن تضامنها مع جمهورية أفغانستان الإسلامية في كل ما تتخذه من إجراءات رادعة لمكافحة العنف والتطرف والإرهاب في أراضيها.

وأعربت الخارجية البحرينية في بيان لها اليوم عن بالغ التعازي والمواساة لأهالي وذوي الضحايا، وتمنياتها بسرعة الشفاء لجميع المصابين جراء هذا العمل الإرهابي الآثم، مؤكدة ضرورة تكاتف المجتمع الدولي من أجل القضاء على الإرهاب بكل صوره وأشكاله وتجفيف منابع دعمه وتمويله.

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12:55ت م

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