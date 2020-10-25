شكرا لمتابعة خبر عن توضيح من حقوق الإنسان حول الفرق بين الطفل المشرد والمعرض للانحراف والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضحت هيئة حقوق الإنسان الفرق بين الطفل المشرد والذي يحتاج رعاية ، والمعرض للانحراف .

وقالت الهيئة عبر انفوجرافيك نشرته في حسابها بتويتر: : الطفل المشرد هو المعرض للخطر بسبب وجوده بصورة غير طبيعية في الشارع للدرجة التي تعرض سلامته الأخلاقية أو النفسية أو الجسدية أو التربوية للخطر,

وأضافت: النوع الثاني هو الطفل الذي يحتاج رعاية هو كل طفل مجهول الأبوين أو حرم من رعاية والديه أو أحدهما أو الأقارب بسبب الوفاة أو الانفصال بين الزوجين أو السجن أو الإصابة بمرض عقلي أو جسمي دائم كالشلل أو أي مرض آخر مستعص أو في في حكمهم وعجزت أسرته عن رعايته أو علاجه.

وأشارت الهيئة إلى أن الطفل المعرض للانحراف هو المتواجد في بيئة تعرض سلامته الأخلاقية والنفسية والجسدية أو التربوية للخطر.