الهيئة العامة للمنافسة تعلن وظيفة إدارية للرجال والنساء حديثي التخرج

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تعلن الهيئة العامة للمنافسة بالرياض عن توفر وظيفة إدارية للرجال والنساء بمسمى أخصائي تطوير تنظيمي (Specialist, Organization Development) لحملة البكالوريوس حديثي التخرج على النحو التالي:

الشروط:

– أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.

– حاصل على درجة البكالوريوس في (الموارد البشرية، نظم المعلومات الإدارية، الهندسة الصناعية).

– إجادة استخدام برامج الأوفيس (وورد، إكسل، باوربوينت).

– إجادة اللغة الإنجليزية.

– لا يشترط الخبرة.

الوصف الوظيفي:

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تطوير وإجراء عمليات التوظيف وتخطيط القوى العاملة والتصميم التنظيمي والتعويضات والمزايا وإدارة الأداء، والمشاركة في تطوير وتنفيذ خدمات الموارد البشرية لتحسين الفعالية التنظيمية أو حل المشكلات.

المهام الوظيفية:

– التنسيق مع الإدارات المعنية لتطوير خطط القوى العاملة السنوية للهيئة.

– تقديم مشاريع صغيرة أو مهام محددة في المشاريع الكبرى لتحسين دعم الموارد البشرية للأعمال.

– تطوير وتنفيذ وتقييم إدارة الأداء.

– تحديد المتقدمين المؤهلين للوظائف وإحالتهم إلى مدراء الإدارات مع تقديم توصيات التوظيف عند الاقتضاء.

– مراجعة طلبات التوظيف ومطابقة المتقدمين مع متطلبات الوظائف وتقديم عروض العمل.

– تعيين الموظفين ومعالجة الأوراق والإجراءات المتعلقة بالتوظيف.

– إعداد والاحتفاظ بسجلات الموظفين المتعلقة بأحداث مثل التوظيف أو الترقية أو الإنهاء.

– إبلاغ المتقدمين للوظائف بالتفاصيل مثل الواجبات والمسؤوليات والتعويضات والمزايا والجداول الزمنية وظروف العمل أو فرص الترقية.

– تقييم معايير التوظيف أو الاختيار لضمان التوافق مع المعايير المهنية أو الإحصائية والتوصية بالمراجعات حسب الحاجة.

– إجراء عمليات البحث عن المرشحين باستخدام مصادر مثل قنوات التوظيف عبر الإنترنت وقواعد بيانات الهيئة ومعارض التوظيف.

– تقييم معلومات تحليل التعويضات ومراجعة سلم الرواتب سنوياً.

طريقة التقديم:

يبدأ التقديم من اليوم السبت 1442/3/7هـ عن طريق الرابط: https://bit.ly/37BXISf

Source wadhefa

