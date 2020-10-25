الهيئة العامة للمنافسة تعلن وظيفة إدارية للرجال والنساء حديثي التخرج

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تعلن الهيئة العامة للمنافسة بالرياض عن توفر وظيفة إدارية للرجال والنساء بمسمى أخصائي تطوير تنظيمي (Specialist, Organization Development) لحملة البكالوريوس حديثي التخرج على النحو التالي:
الشروط:
– أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.
– حاصل على درجة البكالوريوس في (الموارد البشرية، نظم المعلومات الإدارية، الهندسة الصناعية).
– إجادة استخدام برامج الأوفيس (وورد، إكسل، باوربوينت).
– إجادة اللغة الإنجليزية.
– لا يشترط الخبرة.
الوصف الوظيفي:
تطوير وإجراء عمليات التوظيف وتخطيط القوى العاملة والتصميم التنظيمي والتعويضات والمزايا وإدارة الأداء، والمشاركة في تطوير وتنفيذ خدمات الموارد البشرية لتحسين الفعالية التنظيمية أو حل المشكلات.
المهام الوظيفية:
– التنسيق مع الإدارات المعنية لتطوير خطط القوى العاملة السنوية للهيئة.
– تقديم مشاريع صغيرة أو مهام محددة في المشاريع الكبرى لتحسين دعم الموارد البشرية للأعمال.
– تطوير وتنفيذ وتقييم إدارة الأداء.
– تحديد المتقدمين المؤهلين للوظائف وإحالتهم إلى مدراء الإدارات مع تقديم توصيات التوظيف عند الاقتضاء.
– مراجعة طلبات التوظيف ومطابقة المتقدمين مع متطلبات الوظائف وتقديم عروض العمل.
– تعيين الموظفين ومعالجة الأوراق والإجراءات المتعلقة بالتوظيف.
– إعداد والاحتفاظ بسجلات الموظفين المتعلقة بأحداث مثل التوظيف أو الترقية أو الإنهاء.
– إبلاغ المتقدمين للوظائف بالتفاصيل مثل الواجبات والمسؤوليات والتعويضات والمزايا والجداول الزمنية وظروف العمل أو فرص الترقية.
– تقييم معايير التوظيف أو الاختيار لضمان التوافق مع المعايير المهنية أو الإحصائية والتوصية بالمراجعات حسب الحاجة.
– إجراء عمليات البحث عن المرشحين باستخدام مصادر مثل قنوات التوظيف عبر الإنترنت وقواعد بيانات الهيئة ومعارض التوظيف.
– تقييم معلومات تحليل التعويضات ومراجعة سلم الرواتب سنوياً.
طريقة التقديم:
يبدأ التقديم من اليوم السبت 1442/3/7هـ عن طريق الرابط: https://bit.ly/37BXISf
Source wadhefa
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