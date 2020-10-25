الجنيه السوداني يقفز 25% بعد الشطب من قائمة الإرهاب

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ارتفع الجنيه السوداني 25% بعد ساعات من قرار أصدرته الولايات المتحدة أمس الجمعة، بشطب السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب والمدرج فيها منذ عام 1993.

وجاء إدراج السودان على “القائمة السوداء” بسبب إيواء نظام المخلوع عمر البشير لجماعات وشخصيات إرهابية على رأسها زعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن، الذي اتهم لاحقًا بالوقوف وراء عدد من الهجمات الإرهابية التي طالت مصالح أمريكية في أماكن مختلفة من العالم.

وأكد الرئيس الجديد لسلطة أسواق المال السودانية أن القطاع المصرفي والمالي سيكون المستفيد الأكبر من رفع العقوبات؛ إذ إن الخطوة ستسمح بعودة السودان لأسواق المال وشبكة المصارف العالمية مما يسهل من جذب تحويلات المغتربين المقدرة بنحو 5 مليارات دولار سنويًّا، إضافة إلى تيسير تدفق عائدات الصادرات التي كان معظمها لا يجد طريقه للعودة للمصارف السودانية بسبب تعقيدات الحظر، مما ينعكس إيجابًا على قيمة الجنيه السوداني.

كما أكد متعاملون في السوق أن الطلب على الدولار تراجع بشكل ملحوظ خلال الساعات الماضية، مشيرين إلى أنه يجري تداول الدولار عند 210 جنيهات مقابل 260 جنيهًا في تعاملات الأسبوع الماضي.

وتوقع تجار في منطقة السوق العربي مزيدًا من التراجع خلال الأيام الماضية في ظل حالة التفاؤل النسبي حيال مستقبل الاقتصاد السوداني بعد رفع العقوبات، التي كبدت الاقتصاد السوداني خسائر قدرت بأكثر من 300 مليار دولار وقيدت تدفق التحويلات الخارجية عبر الجهاز المصرفي، بحسب “سكاي نيوز”.

Source almowaten

