، "تعليم الباحة" تودع أكثر من مليونين ونصف المليون ريال في حسابات المستفيدين ،

محمد بن مسعود - الدمام - عبر نظام الصرف الآلي السريع.. تمثل مكافآت للطلاب والطالبات ومحو الأمية

أودعت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الباحة، أكثر من مليونين ونصف المليون ريال في حسابات المستفيدين عبر نظام الصرف الآلي السريع؛ التي تمثل عدداً من مكافآت للطلاب والطالبات ومحو الأمية ونهاية الخدمة للعمال والموفدين للخارج.

ودعا المساعد للخدمات المساندة علي حمدان الغامدي؛ المستفيدين، إلى مراجعة حساباتهم البنكية أو التواصل مع الإدارة عبر منصاتها الإعلامية الرسمية.