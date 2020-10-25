شكرا لمتابعة خبر عن أمطار رعدية على مكة تستمر حتى المساء والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى):

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم الأحد، تنبيها متقدمًا، بشأن الحالة الجوية المتوقعة على منطقة مكة المكرمة.

وأوضح التنبيه، أن أمطارًا رعدية تشهدها مكة المكرمة بدءا من الساعة الواحدة ظهرًا، وتستمر حتى العاشرة مساءا.