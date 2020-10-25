الخارجية السودانية تُصدر بياناً بشأن الموافقة على التطبيع مع إسرائيل

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أصدرت وزارة الخارجية السودانية مساء (الجمعة)، بياناً أكدت من خلاله أن الحكومة اتخذت خطوة الاتفاق على التطبيع مع إسرائيل إلا أن أمر قبولها أو رفضها متروك للبرلمان الانتقالي الذي لم يُشكل بعد.

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وقال وزير الخارجية المكلف عمر قمر الدين وفقاً لوسائل إعلام سودانية، إن المؤسسات الدستورية بعد اكتمالها هي الجهة المخولة بالموفقة على التطبيع مع إسرائيل من عدمه، مشيراً إلى أن ما تم هو اتفاق حول التطبيع وليس تطبيعاً.

وكان البيت الأبيض قد أعلن في وقت سابق أن السودان وإسرائيل وافقا على تطبيع العلاقات بينهما وإنهاء حالة العداء تحت رعاية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

Source akhbaar24.argaam

