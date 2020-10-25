السعودية اليوم / الصحف السعودية



الرياض 08 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 25 أكتوبر 2020 م واس

أبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم:

- اعتراض وتدمير طائرة دون طيار (مفخخة) باتجاه المملكة.. أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران.

- التعليم تعلن عن آلية الاختبارات النهائية للفصل الدراسي الأول.

- 50 ساعة «بطولية» للدفاع المدني تسيطر على حريق تنومة.

- فهد بن منصور بن ناصر رئيسا للاتحاد العالمي .. الابتكار وفرص المستقبل أمام قمة رواد الأعمال الشباب.

- 2084 مستفيدا من خدمات مستشفى كرى بـ«مأرب»

- المملكة تدعو لاستخدام الفضاء الخارجي للأغراض السلمية.

- هيئة الزكاة: ضبط 22.68 ألف مخالفة لضريبة القيمة المضافة منذ بداية العام.

- المملكة لـ «الأمم المتحدة»: حريصون على ترسيخ الاعتدال والحد من خطابات الكراهية

- بمناسبة رئاستها "العشرين" ..

- مجلس الاتحاد الأفريقي يدعو الحكومة والمحتجين في نيجيريا إلى الحوار لوقف الاضطرابات.

- الصحة تنصح بأخذ تطعيم الإنفلونزا الموسمية.

- قياس تجربة المرضى.. وتقييم «ربع سنوي» لنموذج الرعاية الصحية.

- واشنطن تصعد الضغوط قبل الانتخابات الرئاسية.. عقوبات أمريكية جديدة على إيران .. وإحكام الحصار عبر “فاتف”.

// يتبع //

06:15ت م

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الرياض 08 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 25 أكتوبر 2020 م واسأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم:- اعتراض وتدمير طائرة دون طيار (مفخخة) باتجاه المملكة.. أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران.- التعليم تعلن عن آلية الاختبارات النهائية للفصل الدراسي الأول.- 50 ساعة «بطولية» للدفاع المدني تسيطر على حريق تنومة.- فهد بن منصور بن ناصر رئيسا للاتحاد العالمي .. الابتكار وفرص المستقبل أمام قمة رواد الأعمال الشباب.- 2084 مستفيدا من خدمات مستشفى كرى بـ«مأرب»- المملكة تدعو لاستخدام الفضاء الخارجي للأغراض السلمية.- هيئة الزكاة: ضبط 22.68 ألف مخالفة لضريبة القيمة المضافة منذ بداية العام.- المملكة لـ «الأمم المتحدة»: حريصون على ترسيخ الاعتدال والحد من خطابات الكراهية- بمناسبة رئاستها "العشرين" .. السعودية تطرح فئة 20 ريالا من العملة الورقية اليوم.- مجلس الاتحاد الأفريقي يدعو الحكومة والمحتجين في نيجيريا إلى الحوار لوقف الاضطرابات.- الصحة تنصح بأخذ تطعيم الإنفلونزا الموسمية.- قياس تجربة المرضى.. وتقييم «ربع سنوي» لنموذج الرعاية الصحية.- واشنطن تصعد الضغوط قبل الانتخابات الرئاسية.. عقوبات أمريكية جديدة على إيران .. وإحكام الحصار عبر “فاتف”.// يتبع //06:15ت م0003

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.