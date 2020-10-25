تحت شعار " ليدز فيرست " مبادرة لتدريب السعوديات على " الجولف "

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): في مرة الأولى من نوعها، تم إطلاق مبادرة تتيح للسيدات في جميع مناطق المملكة لعب الجولف مجاناً. في مرة الأولى من نوعها، تم إطلاق مبادرة تتيح للسيدات في جميع مناطق المملكة لعب الجولف مجاناً. وتحمل المبادرة اسم Ladies First Club، بتنظيم الشركة السعودية للجولف. ويأتي ذلك تزامنًا مع انطلاقة بطولة ارامكو النسائية للجولف التي ينظمها صندوق الاستثمارات العامة. اقرأ أيضا:

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