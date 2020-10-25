السعودية اليوم / بدء فعاليات الدورة الـ 33 للمؤتمر الدولي للسيرة النبوية



نواكشوط 07 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 24 أكتوبر 2020 م واس

بدأت بالعاصمة الموريتانية نواكشوط اليوم ، فعاليات الدورة الثالثة والثلاثون لسيرة ونصرة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم تحت عنوان "سلامة الإيمان والأبدان لمواجهة التحديات الراهنة".

ويتضمن جدول أعمال المؤتمر، المنظم من قبل التجمع الثقافي الإسلامي بموريتانيا وغرب أفريقيا، بمشاركة وفود من دول عربية وأفريقية، محورين أساسين أحدهما حول إستراتيجية كاملة لمواجهة حملات الإساءة على الجناب النبوي الشريف، والثاني يتعلق بمواجهة الكوارث والأوبئة، جائحة

وأكد رئيس التجمع الثقافي الإسلامي في موريتانيا وغرب أفريقيا الشيخ محمد الحافظ النحوي، في كلمة خلال افتتاح أعمال المؤتمر أنه لا معنى لحرية التعبير في المقدسات، مطالبًا بعدم المساس بالمقدسات العظيمة للبلدان.

وأجمع عدد من ممثلي الوفود المشاركة والمتدخلين في كلماتهم خلال المؤتمر، على أهمية تنظيم هذا المؤتمر السنوي في نشر سيرة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم والتذكير بها لما لها من منزلة عظيمة في نفوس المسلمين ولما تبعثه فيهم من شوق وحب لسيد الأولين والآخرين محمد صلى الله عليه وسلم .

// انتهى //

03:40ت م

0137



نواكشوط 07 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 24 أكتوبر 2020 م واسبدأت بالعاصمة الموريتانية نواكشوط اليوم ، فعاليات الدورة الثالثة والثلاثون لسيرة ونصرة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم تحت عنوان "سلامة الإيمان والأبدان لمواجهة التحديات الراهنة".ويتضمن جدول أعمال المؤتمر، المنظم من قبل التجمع الثقافي الإسلامي بموريتانيا وغرب أفريقيا، بمشاركة وفود من دول عربية وأفريقية، محورين أساسين أحدهما حول إستراتيجية كاملة لمواجهة حملات الإساءة على الجناب النبوي الشريف، والثاني يتعلق بمواجهة الكوارث والأوبئة، جائحة كورونا نموذجا من خلال الهدي النبوي.وأكد رئيس التجمع الثقافي الإسلامي في موريتانيا وغرب أفريقيا الشيخ محمد الحافظ النحوي، في كلمة خلال افتتاح أعمال المؤتمر أنه لا معنى لحرية التعبير في المقدسات، مطالبًا بعدم المساس بالمقدسات العظيمة للبلدان.وأجمع عدد من ممثلي الوفود المشاركة والمتدخلين في كلماتهم خلال المؤتمر، على أهمية تنظيم هذا المؤتمر السنوي في نشر سيرة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم والتذكير بها لما لها من منزلة عظيمة في نفوس المسلمين ولما تبعثه فيهم من شوق وحب لسيد الأولين والآخرين محمد صلى الله عليه وسلم .// انتهى //03:40ت م0137

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / بدء فعاليات الدورة الـ 33 للمؤتمر الدولي للسيرة النبوية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.