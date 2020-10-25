شكرا لقرائتكم خبر عن المملكة لـ «الأمم المتحدة»: حريصون على ترسيخ الاعتدال والحد من خطابات الكراهية والان نبدء بالتفاصيل

أكد المندوب الدائم للمملكة العربية السعودية لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله المعلمي، حرص المملكة بكل جهد عبر وسائلها الإعلامية على ترسيخ منهج الاعتدال واحترام الحقوق والعدالة والحدّ من خطابات الكراهية ومكافحة التطرّف، وعدم إتاحة الفرصة للجماعات الإرهابية والمتطرفة لاستخدام المنصات الإعلامية لبث أفكار العنف. وأضاف، في كلمة المملكة أمام اللجنة الرابعة «المسائل السياسيّة الخاصة وإنهاء الاستعمار»، خلال اجتماعها أمس الأول، إن حكومة المملكة دشنت عدة مبادرات ومراكز وهيئات لمواجهة هذا الخطر بشكل شمولي ومتناغم مثل «مركز الحرب الفكرية»، الذي يختصُّ بمواجهة جذور التطرف، والمركز العالمي لمكافحة الفكر المتطرف «اعتدال»، الذي يهدف إلى رصده في ساحات مواقع التواصل الاجتماعي والإنترنت والإعلام وتحليله للتصدي له ومواجهته.

قطاع الفضاء

وأكد المعلمي حرص المملكة على تنظيم كل ما يتصل بأنظمة الأقمار الصناعية، وتطوير تقنيات إطلاق المركبات الفضائية، ووضع المتطلبات اللازمة لتطوير وتنفيذ البنية التحتية لقطاع الفضاء، والعمل على تعزيز الأمن الفضائي من خلال رصد الفضاء وتتبعه، ورصد الحطام الفضائي، والإنذار المبكر.

وبيَّن المعلمي أن قطاع الفضاء واستخدامه للأغراض العلمية والسلمية، يحظى باهتمام بالغ، مشيرا إلى تأسيس الهيئة السعوديّة للفضاء، وإنشاء مركز تميّز في أبحاث القمر والأجرام القريبة من الأرض مع وكالة ناسا الفضائيّة، بالإضافة إلى مركز تميّز أبحاث الفضاء والطيران المشترك مع جامعة ستانفورد الأمريكيّة.

وتابع المعلمي أن المملكة عززت مستوى التعليم في علوم الفضاء والطيران والبرامج التعليميّة وتنمية الكوادر الوطنية، في إطار رؤية مستقبليّة وضعت صناعة الفضاء في مكانها الصحيح ضمن أبعاد ومتطلّبات نجاح رؤية المملكة 2030، ولذا أبرمت المملكة عدة اتفاقيات في مجال تقنية الفضاء الخارجي وتطبيقاته مع دول عدة كالولايات المتحدة والصين وروسيا وألمانيا وفرنسا وكازاخستان.

مكافحة الجريمة

وأكد مندوب المملكة بالأمم المتحدة، أهمية دور الإعلام في ترسيخ مفاهيم التعايش بين الشعوب، وتوطيد الترابط بينها، وتعزيز حقوق الانسان وإشاعة لغة الحوار ونشر ثقافة المحبة والسلام والعدالة والحرية والاحترام المتبادل، مشيراً إلى أنه تقع على وسائل الإعلام اليوم مسؤولية كبرى في مكافحة الجريمة بكل أنواعها بما فيها التطرّف والإرهاب والتحريض على نشوب النزاعات، مشددا على أهمية تحري الدقة والحقيقة في المعلومات والتأكد من مصداقيّتها وأخذها من مصادرها الرسميّة.

القضية الفلسطينية

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وأضاف المعلمي إن معاناة اللاجئين الفلسطينيين تزداد على المستوى الإنساني والاقتصادي والاجتماعي يوماً بعد يوم؛ بسبب تدهور الأوضاع في الأرض الفلسطينيّة المحتلّة بما فيها القدس الشريف، وتسجّل فيها معدلات مرتفعة فيما يتعلّق بانعدام الأمن الغذائي والفقر ونضوب القدرات على التحمل وزيادة في حالات اليأس لدى الفلسطينيين بسبب الحصار والممارسات الإسرائيليّة غير القانونيّة.

وقال إنّ المملكة قدّمت لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى «الأونروا»، خلال العقدين الماضيين ما يقارب المليار دولار لدعم برامجها النبيلة وتوفير المساعدات الإنسانيّة والاحتياجات الأساسيّة للاجئين الفلسطينيين، علاوةً على تعهّد حكومة المملكة بمبلغ 50 مليون دولار إضافيّة أواخر العام الماضي، تم تسليم جزء منها مؤخراً.

المستوطنات الإسرائيلية

وأكد مندوب المملكة الدائم، أنّ استمرار إسرائيل في بناء المستوطنات على أرض دولة فلسطين المحتلّة هو انتهاك سافر للقانون الدولي، والأعراف والمواثيق الدولية، واستهتار بالقرارات الأممية من شأنه أن يقوّض أي فرصة متبقية لتحقيق حل الدولتين، داعيا المجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤولياته في الحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني، وإلزام إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال باحترام القرارات الدولية، وإنهاء احتلالها للأرض الفلسطينيّة، ووضع حد لسياستها الاستيطانيّة التوسعيّة ورفع الحصار الجائر، الذي تفرضه على قطاع غزة.

الجزر الإماراتية

وأكد أن عمل هذه اللجنة يهدف إلى حماية وتعزيز المبادئ التي تأسست عليها الأمم المتحدة والمنصوص عليها في ميثاقها، ومنها حق الشعوب في تقرير مصيرها واحترام سيادة الدولة وسلامة أراضيها وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، داعيا جميع الدول الأعضاء إلى دعم الميثاق ومبادئه، مدينا مواصلة إيران احتلالها منذ 48 عاماً للجزر الثلاث: طنب الكبرى، وطنب الصغرى، وأبو موسى، التي تعد جزءًا لا يتجزأ من أراضي دولة الإمارات العربية المتحدة.

كما أكد حق دولة الإمارات الشرعي إزاء سيادتها على الجزر، فضلا عن دعم المملكة لدعوات دولة الإمارات الصادقة لإيران لحل هذه القضيّة بشكل سلمي من خلال المفاوضات المباشرة، أو محكمة العدل الدوليّة.