شكرا لقرائتكم خبر عن 417 متعافيا من كورونا.. وانخفاض «الحرجة» والان نبدء بالتفاصيل

سجّلت وزارة الصحة أمس 395 حالة مؤكدة جديدة لفيروس كورونا الجديد ليصبح إجمالي الإصابات في المملكة 344.552، من بينها 8276 حالة نشطة لا تزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالاتهم الصحية مطمئنة، منها 788 حالة حرجة.

وأوضحت «الصحة» أن الحالات المسجلة وعددها 395 حالة منها 40 % إناثًا، و60 % ذكورًا، كما بلغت نسبة الأطفال 11 %، والبالغين 85 %، وكبار السن 4 %، فيما بلغ عدد الوفيات 5281 حالة بإضافة 17 وفاة جديدة.

وأضافت الوزارة إنه جرى تسجيل 417 حالة تعافٍ جديدة، ترفع الإجمالي إلى 330.995 حالة، لافتةً النظر إلى إجراء 54.809 فحوص مخبرية جديدة.

ودعت «الصحة» الجميع إلى الحرص على غسل اليدين بالماء والصابون فهو أهم وسيلة للوقاية من فيروس كورونا، كما يلزم على كل شخص عند خروجه من المنزل لبس كمامة سواءً كانت طبية أو قماشية أو غطاءً محكمًا على الأنف والفم، ويستثنى من ذلك مَن كان بمفرده في مكان مغلق.

وجدّدت «الصحة» التوصية لكل مَنْ لديه أعراض بالتوجّه لعيادات تطمن التي هيّأتها لخدمة مَنْ يشعر بأعراض «كورونا»، أو مراكز «تأكد» التي خصّصتها الصحة لخدمة الذين لا يشكون أعراضًا، أو لديهم أعراض خفيفة ويظنون أنه حدثت لهم مخالطة لشخص مصاب، وذلك بحجز موعد من خلال تطبيق «صحتي»، أو الاتصال برقم مركز 937 للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، الذي أصبح الآن أقرب إلى الجميع من ذي قبل، بحيث يمكن الاستفادة من خدماته التفاعلية من خلال تطبيق «واتس آب» عبر رقم 920005937، والاستفادة من الخدمات التفاعلية الجديدة الموجودة به، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات، ومعرفة مستجدات الفيروس، ومراكز الرعاية الأولية، ومراكز التبرع بالدم، والمواعيد وكيفية الحصول عليها. ‏