، 3500 لتر يوميًا من المعقمات لمنع وصول فيروس "كورونا" إلى المسجد الحرام ،

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تعمل الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي؛ ممثلة في إدارة الوقاية البيئية ومكافحة الأوبئة التابعة لوكالة الشؤون الفنية والخدمية على تكثيف فرق التعقيم، والعمل على منع تفشي فيروس كورونا في المسجد الحرام وخلق أجواء تعبدية صحية خالية من الأوبئة.
وتفصيلاً؛ أوضح مدير إدارة الوقاية البيئية ومكافحة الأوبئة حسن بركات السويهري، أنه تم تجهيز قرابة (٣٣) فرقة تعمل على مدار الساعة في تعقيم كل جنبات المسجد الحرام وساحاته الخارجية ودورات المياه مستخدمين أكثر من (2500) لتر من المعقمات التي تم اختيارها بعناية فائقة وخاصة وصديقة للبيئة لسلامة قاصدي المسجد الحرام.
وأشار إلى أنه تم توزيع أكثر من (300) جهاز آلي حديث لتعقيم الأيادي عالي الجودة بخاصية الاستشعار، وبأكثر من (1000) لتر يوميًا، تم توزيعها في جنبات بيت الله الحرام.
وأكد "السويهري" أن هذه الجهود سُخرت ليبقى المسجد الحرام وساحاته ومرافقه بيئة صحية ومكانًا طاهرًا خاليًا من الأوبئة، وفق توجيهات الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد والنبوي الشيخ الأستاذ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، تحقيقًا لتطلعات القيادة الرشيدة –أيدها الله- حرصًا على سلامة المعتمرين والزوار.الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي فيروس كورونا الجديد
3500 لتر يوميًا من المعقمات لمنع وصول فيروس "كورونا" إلى المسجد الحرامعبدالرزاق البجالي الخليج 365 2020-10-25
تعمل الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي؛ ممثلة في إدارة الوقاية البيئية ومكافحة الأوبئة التابعة لوكالة الشؤون الفنية والخدمية على تكثيف فرق التعقيم، والعمل على منع تفشي فيروس كورونا في المسجد الحرام وخلق أجواء تعبدية صحية خالية من الأوبئة.
وتفصيلاً؛ أوضح مدير إدارة الوقاية البيئية ومكافحة الأوبئة حسن بركات السويهري، أنه تم تجهيز قرابة (٣٣) فرقة تعمل على مدار الساعة في تعقيم كل جنبات المسجد الحرام وساحاته الخارجية ودورات المياه مستخدمين أكثر من (2500) لتر من المعقمات التي تم اختيارها بعناية فائقة وخاصة وصديقة للبيئة لسلامة قاصدي المسجد الحرام.
وأشار إلى أنه تم توزيع أكثر من (300) جهاز آلي حديث لتعقيم الأيادي عالي الجودة بخاصية الاستشعار، وبأكثر من (1000) لتر يوميًا، تم توزيعها في جنبات بيت الله الحرام.
وأكد "السويهري" أن هذه الجهود سُخرت ليبقى المسجد الحرام وساحاته ومرافقه بيئة صحية ومكانًا طاهرًا خاليًا من الأوبئة، وفق توجيهات الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد والنبوي الشيخ الأستاذ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، تحقيقًا لتطلعات القيادة الرشيدة –أيدها الله- حرصًا على سلامة المعتمرين والزوار.
25 أكتوبر 2020 - 8 ربيع الأول 1442
01:08 AM
ضمن جهود سُخرت لتبقى ساحات الحرم بيئة صحية ومكانًا طاهرًا خاليًا من الأوبئة
تعمل الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي؛ ممثلة في إدارة الوقاية البيئية ومكافحة الأوبئة التابعة لوكالة الشؤون الفنية والخدمية على تكثيف فرق التعقيم، والعمل على منع تفشي فيروس كورونا في المسجد الحرام وخلق أجواء تعبدية صحية خالية من الأوبئة.
وتفصيلاً؛ أوضح مدير إدارة الوقاية البيئية ومكافحة الأوبئة حسن بركات السويهري، أنه تم تجهيز قرابة (٣٣) فرقة تعمل على مدار الساعة في تعقيم كل جنبات المسجد الحرام وساحاته الخارجية ودورات المياه مستخدمين أكثر من (2500) لتر من المعقمات التي تم اختيارها بعناية فائقة وخاصة وصديقة للبيئة لسلامة قاصدي المسجد الحرام.
وأشار إلى أنه تم توزيع أكثر من (300) جهاز آلي حديث لتعقيم الأيادي عالي الجودة بخاصية الاستشعار، وبأكثر من (1000) لتر يوميًا، تم توزيعها في جنبات بيت الله الحرام.
وأكد "السويهري" أن هذه الجهود سُخرت ليبقى المسجد الحرام وساحاته ومرافقه بيئة صحية ومكانًا طاهرًا خاليًا من الأوبئة، وفق توجيهات الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد والنبوي الشيخ الأستاذ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، تحقيقًا لتطلعات القيادة الرشيدة –أيدها الله- حرصًا على سلامة المعتمرين والزوار.
، 3500 لتر يوميًا من المعقمات لمنع وصول فيروس "كورونا" إلى المسجد الحرام ،
المصدر : الخليج 365
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