القبض على مواطن أتلف 4 أجهزة رصد آلي في بيشة

أعلنت شرطة عسير القبض على مواطن تورط في إتلاف أربعة من أجهزة الرصد الآلي في محافظة بيشة.

وصَرَّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة عسير المقدم زيد بن دباش، بأن الجهات الأمنية بشرطة المنطقة تمكنت من القبض على مواطن في العقد الثاني من العمر، تورط في إتلاف أربعة من أجهزة الرصد الآلي في محافظة بيشة.

وأشار إلى أنه جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه لإحالته إلى فرع النيابة العامة المختص.