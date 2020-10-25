السعودية اليوم / مصر تسجل 167 حالة جديدة بفيروس كورونا و11 حالة وفاة



القاهرة 07 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 24 أكتوبر 2020 م واس

سجلت مصر 167 حالة إصابة جديدة بفيروس

وأوضح المتحدث باسم الوزارة الدكتور خالد مجاهد في بيان اليوم، أن إجمالي عدد حالات الشفاء أرتفع إلى 98813 حالة ,فيما بلغ إجمالي الوفيات 6187 حالة وفاة.

//انتهى//

01:26ت م

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القاهرة 07 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 24 أكتوبر 2020 م واسسجلت مصر 167 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و11 حالة وفاة، خلال الـ 24 ساعة الماضية ,ليرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى 106397 حالة .وأوضح المتحدث باسم الوزارة الدكتور خالد مجاهد في بيان اليوم، أن إجمالي عدد حالات الشفاء أرتفع إلى 98813 حالة ,فيما بلغ إجمالي الوفيات 6187 حالة وفاة.//انتهى//01:26ت م0133

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