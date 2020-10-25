السعودية اليوم / تعليم محايل عسير يعتمد صرف 17 مليون ريال مكافآت للطلاب والطالبات



محايل 07 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 24 أكتوبر 2020 م واس

اعتمدت إدارة التعليم بمحافظة محايل عسير صرف 17 مليون ريال تمثل مكافآت شهر محرم 1442 لطلاب وطالبات مدارس المحافظة والمراكز التابعه لها.

وأفاد مدير التعليم منصور بن عبد الله آل شريم أنّ جميع مكافآت الطلاب والطالبات ستودع في حسابات أولياء أمورهم ابتداءً من يوم غد الأحد.

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23:22ت م

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