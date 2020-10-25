، جهاد الحسين يعلن اعتزاله اللعب.. والرائد يضمه للجهاز الفني ،

- 1/3
- 2/3
- 3/3
أعلن الدولي السوري السابق جهاد الحسين، لاعب فريق الرائد، رسميًّا اليوم السبت اعتزاله لعب كرة القدم، وانضمامه للجهاز الفني لفريق الرائد تحت قيادة المدرب البلجيكي بيسنيك هاسي.
ونشر حساب نادي الرائد عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" مقطع فيديو للاعب يعلن فيه اعتزاله لعب الكرة، كما نشر الحساب مقطع فيديو آخر، أرفقه بعبارة "تنتهي قـصـة جهاد حسين الكروية.. وداعًا أيها المبدع".
وبدأ الحسين حياته الكروية مع نادي الكرامة، وتدرج في مختلف فرق المراحل السنية إلى أن وصل إلى الفريق الأول. وفي 2006 أُعير إلى الكويت، ثم عاد إلى الكرامة في العام نفسه، وبقي حتى 2008.
وفي موسم 2008/ 09 انتقل جهاد الحسين إلى الكويت لموسم واحد فقط، وأعلن بعدها انتقاله إلى القادسية. وفي 2011 التحق بصفوف نجران السعودي. وفي موسم 2013 انتقل إلى نادي دبي، ثم عاد إلى الدوري السعودي من جديد عبر بوابة التعاون؛ ليمثله لمدة خمسة مواسم، ويصبح أحد أفضل صُناع اللعب الأجانب الذين جاؤوا إلى دوري المحترفين. وقد حقق مع الفريق التعاوني كأس الملك 2019.
وانضم جهاد الحسين إلى الرائد السعودي في عام 2019. وخلال الموسم الماضي لعب 26 مباراة، وأسهم في تسجيل 6 أهداف (أحرز 3 وصنع 3) مع الفريق في الدوري السعودي.الرائد
جهاد الحسين يعلن اعتزاله اللعب.. والرائد يضمه للجهاز الفنيصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-10-24
أعلن الدولي السوري السابق جهاد الحسين، لاعب فريق الرائد، رسميًّا اليوم السبت اعتزاله لعب كرة القدم، وانضمامه للجهاز الفني لفريق الرائد تحت قيادة المدرب البلجيكي بيسنيك هاسي.
ونشر حساب نادي الرائد عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" مقطع فيديو للاعب يعلن فيه اعتزاله لعب الكرة، كما نشر الحساب مقطع فيديو آخر، أرفقه بعبارة "تنتهي قـصـة جهاد حسين الكروية.. وداعًا أيها المبدع".
وبدأ الحسين حياته الكروية مع نادي الكرامة، وتدرج في مختلف فرق المراحل السنية إلى أن وصل إلى الفريق الأول. وفي 2006 أُعير إلى الكويت، ثم عاد إلى الكرامة في العام نفسه، وبقي حتى 2008.
وفي موسم 2008/ 09 انتقل جهاد الحسين إلى الكويت لموسم واحد فقط، وأعلن بعدها انتقاله إلى القادسية. وفي 2011 التحق بصفوف نجران السعودي. وفي موسم 2013 انتقل إلى نادي دبي، ثم عاد إلى الدوري السعودي من جديد عبر بوابة التعاون؛ ليمثله لمدة خمسة مواسم، ويصبح أحد أفضل صُناع اللعب الأجانب الذين جاؤوا إلى دوري المحترفين. وقد حقق مع الفريق التعاوني كأس الملك 2019.
وانضم جهاد الحسين إلى الرائد السعودي في عام 2019. وخلال الموسم الماضي لعب 26 مباراة، وأسهم في تسجيل 6 أهداف (أحرز 3 وصنع 3) مع الفريق في الدوري السعودي.
24 أكتوبر 2020 - 7 ربيع الأول 1442
11:19 PM
بعد رحلة في الملاعب امتدت 19 عامًا
أعلن الدولي السوري السابق جهاد الحسين، لاعب فريق الرائد، رسميًّا اليوم السبت اعتزاله لعب كرة القدم، وانضمامه للجهاز الفني لفريق الرائد تحت قيادة المدرب البلجيكي بيسنيك هاسي.
ونشر حساب نادي الرائد عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" مقطع فيديو للاعب يعلن فيه اعتزاله لعب الكرة، كما نشر الحساب مقطع فيديو آخر، أرفقه بعبارة "تنتهي قـصـة جهاد حسين الكروية.. وداعًا أيها المبدع".
وبدأ الحسين حياته الكروية مع نادي الكرامة، وتدرج في مختلف فرق المراحل السنية إلى أن وصل إلى الفريق الأول. وفي 2006 أُعير إلى الكويت، ثم عاد إلى الكرامة في العام نفسه، وبقي حتى 2008.
وفي موسم 2008/ 09 انتقل جهاد الحسين إلى الكويت لموسم واحد فقط، وأعلن بعدها انتقاله إلى القادسية. وفي 2011 التحق بصفوف نجران السعودي. وفي موسم 2013 انتقل إلى نادي دبي، ثم عاد إلى الدوري السعودي من جديد عبر بوابة التعاون؛ ليمثله لمدة خمسة مواسم، ويصبح أحد أفضل صُناع اللعب الأجانب الذين جاؤوا إلى دوري المحترفين. وقد حقق مع الفريق التعاوني كأس الملك 2019.
وانضم جهاد الحسين إلى الرائد السعودي في عام 2019. وخلال الموسم الماضي لعب 26 مباراة، وأسهم في تسجيل 6 أهداف (أحرز 3 وصنع 3) مع الفريق في الدوري السعودي.
، جهاد الحسين يعلن اعتزاله اللعب.. والرائد يضمه للجهاز الفني ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه اخبار الرياضه الرياضه اليوم الرياضه الان اخر المباريات مباره اليوم الرياضه اليوم الرياضه الان اخر المباريات مباره اليوم
كانت هذه تفاصيل خبر جهاد الحسين يعلن اعتزاله اللعب.. والرائد يضمه للجهاز الفني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.