2020-10-24

إجراء الاختبارات النهائية عن بعد من خلال منصة مدرستي

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكدت وزارة التعليم أنه سيتم إجراء الاختبارات النهائية عن بعد للفصل الدراسي الأول من خلال منصة مدرستي للمدارس الحكومية والأهلية المستفيدة من المنصة، أو المنصات التعليمية الأخرى التي تستخدمها المدارس الأهلية والعالمية، مع التأكيد على استمرار العملية التعليمية خلال فترة الاختبارات

وأعلنت وزارة التعليم اعتماد آلية الاختبارات النهائية للفصل الدراسي الأول لطلاب وطالبات التعليم العام.

ويمكن الاطلاع على بيان التعليم كاملًا من خلال الرابط التالي: هنا.

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الاختبارات حضورية بشروط:

ولفتت وزارة التعليم إلى إمكانية إجراء اختبارات أعمال السنة (الاختبارات الفترية)، والاختبارات النهائية حضورية للفصل الدراسي الأول) وذلك بعد موافقة مدير التعليم وموافقة ولي أمر الطالب، والتأكد من جاهزية المدرسة لتحقيق التباعد التطبيق كافة الاحترازات والبروتوكولات الوقائية لأداء الاختبارات في المدارس.

كما سيتم تكليف الطلاب الذين يتابعون دروسهم عبر البدائل التعليمية المختلفة الأخرى (البث الفضائي لقنوات عين أو عبر قنوات دروس عين على اليوتيوب): باختبارات وتكليفات وواجبات منزلية تسلم لهم من المدرسة أسبوعية، ويتم إعادتها وتصحيحها وفق ذلك: لتحقيق النواتج التعليمية المستهدفة.

توزيع ورصد الدرجات عبر نظام نور:

وبحسب التعليم سيكون توزيع ورصد الدرجات لجميع الصفوف الدراسية (ابتدائي- متوسط- ثانوي) في نظام نور لجميع الطلاب والطالبات.





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