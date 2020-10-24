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أفادت إيطاليا بتسجيل 19644 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا اليوم السبت في زيادة قياسية يومية جديدة، فيما تدرس الحكومة فرض مزيد من القيود لاحتواء عودة ظهور الوباء.
وذكر رئيس الوزراء جوزيبي كونتي أنه يريد تجنب تكرار الإغلاق الشامل الذي ساعد في كبح المرض في وقت سابق من العام، لكن عددًا من المناطق فُرض عليها حظر تجول خلال الليل، وفقًا لـ"رويترز".
ومن المتوقع أن تعلن الحكومة المزيد من الإجراءات قريبًا.
واشتبكت حشود في مدينة نابولي الجنوبية مع الشرطة أمس احتجاجًا على حظر التجول الليلي المفروض في منطقة كامبانيا.فيروس كورونا الجديد إيطاليا
24 أكتوبر 2020 - 7 ربيع الأول 1442 08:33 PM
الحكومة تدرس فرض مزيد من القيود لاحتواء الفيروسقفزة قياسية جديدة.. "كورونا" يصيب 19644 شخصًا في يوم واحد بإيطاليا
أفادت إيطاليا بتسجيل 19644 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا اليوم السبت في زيادة قياسية يومية جديدة، فيما تدرس الحكومة فرض مزيد من القيود لاحتواء عودة ظهور الوباء.
وذكر رئيس الوزراء جوزيبي كونتي أنه يريد تجنب تكرار الإغلاق الشامل الذي ساعد في كبح المرض في وقت سابق من العام، لكن عددًا من المناطق فُرض عليها حظر تجول خلال الليل، وفقًا لـ"رويترز".
ومن المتوقع أن تعلن الحكومة المزيد من الإجراءات قريبًا.
واشتبكت حشود في مدينة نابولي الجنوبية مع الشرطة أمس احتجاجًا على حظر التجول الليلي المفروض في منطقة كامبانيا.
، قفزة قياسية جديدة.. "كورونا" يصيب 19644 شخصًا في يوم واحد بإيطاليا ،
المصدر : الخليج 365
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