شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. "الصحة" تكشف آلية حساب وفيات كورونا: "يوجد حالات متوفاة منذ أيام" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نايف السالم (صدى):

كشف وكيل وزارة الصحة الوقائية الدكتور عبدالله عسيري عن آلية حساب وفيات كورونا.

وأضاف عسيري خلال مداخلة هاتفية عبر الإخبارية:" الوفيات ليس لها ارتباط مباشر بعدد الإصابات، فالوفيات تأخذ وقتا كي تنعكس على المؤشر ".

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وأشار عسيري:" فترة بقاء المصابين بالأمراض الشديدة بالمستشفيات كي تصل إلى شهرين أو ثلاثة فأي زيادة في حالات الإصابات قد لا تنعكس على مؤشر الوفيات إلا في وقت متأخر ".

وأوضح عسيري:" استكمال بيانات المتوفين والتأكد أن الوفاة بسبب كورونا من قبل اللجان المختصة تأخذ وقتا، لأن ما يظهر في الإعلان قد تكون وفاة حدثت منذ 5 أيام وأصبحت وفاة مؤكدة في اليوم الذي تم الإعلان عنها ".

وتابع أن النسبة العامة للوفيات انخفضت على مستوى العالم ولكن تتذبذب من يوم لأخر على حسب أوضاع المرضى المنومين في المستشفيات.