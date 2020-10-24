" التجارة " توضح سياسة استبدال واسترجاع السلع

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):أوضحت وزارة التجارة، اليوم السبت، سياسة استبدال واسترجاع السلع، مؤكدة أنه في حال كانت السلعة معيبة أو مقلدة أو غير مطابقة للمواصفات فيحق للمشتري إرجاعها.
وأكدت الوزارة أنه من حق المستهلك أن يكون لدى المحلات والمنشآت التجارية سياسة فيما يتعلق بشروط وفترات استبدال واسترجاع السلع بحيث تكون واضحة ومفهومة للمستهلك.
كما أكدت على أنه يجب أن تكون مكتوبة باللغة العربية مع إمكانية أن تكون مكتوبة بلغة أجنبية أخرى، وأن يعلن المتجر شروط وحالات الاستبدال والرد بمكان بارز وواضح في المحل التجاري عند صناديق المحاسبة وعلى الفواتير من الخلف.وأن تكون متفقة مع طبيعة كل سلعة أو بضاعة وبما يضمن حقوق البائع والمشتري.
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