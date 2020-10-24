شكرا لمتابعة خبر عن إعادة فتح الطرق شمال تنومة عقب السيطرة على 80% من الحريق " فيديو " والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - محمد بن طحيطح (صدى):

أعادت أمانة عسير فتح الطرق شمال تنومة بعد إخماد أكثر من 80% من النيران.

وقال مراسل الإخبارية إن الطرق التي فتحت من قبل أمانة عسير من أجل وصول رجال الدفاع المدني لمستوى أقرب للحريق تحسبا لأي إجراء طارئ خلال الساعات المقبلة.

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وأضاف أن الطيران الاستطلاعي من أرامكو يراقب تحركات الحريق، مؤكدا:" لم يتبق إلا بؤر بسيطة فقط ورجال الدفاع المدني تحاول إطفائها ".

ولفت إلى تشكيل لجنة مسبقة لمواجهة هذا الحريق، بالإضافة إلى وجود فرق مدعمة من أمانة منطقة عسير التي وفرت صهاريج المياه لتوزيعها على آليات الدفاع المدني.

وأوضح أن أفراد الدفاع المدني ينتشرون في المنطقة بالمعدات الثقيلة وصهاريج المياه، مبينا أنه لايوجد أي توسع للحريق.