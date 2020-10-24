السعودية اليوم / الرئيس الجزائري في الحجر الصحي لمدة 5 أيام



الجزائر 07 ربيع الاول 1442 هـ الموافق 24 اكتوبر 2020 م واس

أعلنت الرئاسة الجزائرية اليوم أن الرئيس عبد المجيد تبون دخل في حجر صحي طوعي امتثالا لنصيحة فريقه الطبي.

وقالت الرئاسة في بيان : إن الفريق الطبي نصح الرئيس عبد المجيد تبون بحجر صحي طوعي لمدة 5 أيام ابتداء من اليوم ، موضحة أن هذا القرار جاء بعد أن ظهرت على عدد من كبار موظفي القصر الرئاسي ، ورئاسة الحكومة أعراض الإصابة بفيروس

// انتهى //

19:35ت م

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الجزائر 07 ربيع الاول 1442 هـ الموافق 24 اكتوبر 2020 م واسأعلنت الرئاسة الجزائرية اليوم أن الرئيس عبد المجيد تبون دخل في حجر صحي طوعي امتثالا لنصيحة فريقه الطبي.وقالت الرئاسة في بيان : إن الفريق الطبي نصح الرئيس عبد المجيد تبون بحجر صحي طوعي لمدة 5 أيام ابتداء من اليوم ، موضحة أن هذا القرار جاء بعد أن ظهرت على عدد من كبار موظفي القصر الرئاسي ، ورئاسة الحكومة أعراض الإصابة بفيروس كورونا " كوفيد - 19 ".// انتهى //19:35ت م0091

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