السعودية اليوم / الصحة الكويتية تسجل 695 إصابة جديدة بفيروس كورونا



الكويت 07 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 24 أكتوبر 2020 م واس

أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم تسجيل 695 إصابة جديدة بفيروس

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند في تصريح صحفي: إن عدد من يتلقى الرعاية الطبية في أقسام العناية المركزة بلغ 123 حالة ليصبح المجموع الكلي للحالات المصابة ومازالت تتلقى الرعاية الطبية اللازمة 8073 حالة .

وأضاف السند أن عدد المسحات التي تم القيام بها خلال الـ 24 ساعة الماضية بلغ 5194 مسحة ليبلغ مجموع الفحوصات 870754 فحصا .

وكانت وزارة الصحة أعلنت في وقت سابق من اليوم شفاء 670 إصابة خلال ال24 ساعة الماضية ليبلغ مجموع عدد حالات الشفاء 112110 حالات .

// انتهى //

17:12ت م

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الكويت 07 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 24 أكتوبر 2020 م واسأعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم تسجيل 695 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19" خلال الـ 24 ساعة الماضية ليرتفع العدد الإجمالي للحالات المسجلة إلى 120927 حالة ، في حين سُجلت 4 حالات وفاة ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى اليوم 744 حالة.وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند في تصريح صحفي: إن عدد من يتلقى الرعاية الطبية في أقسام العناية المركزة بلغ 123 حالة ليصبح المجموع الكلي للحالات المصابة ومازالت تتلقى الرعاية الطبية اللازمة 8073 حالة .وأضاف السند أن عدد المسحات التي تم القيام بها خلال الـ 24 ساعة الماضية بلغ 5194 مسحة ليبلغ مجموع الفحوصات 870754 فحصا .وكانت وزارة الصحة أعلنت في وقت سابق من اليوم شفاء 670 إصابة خلال ال24 ساعة الماضية ليبلغ مجموع عدد حالات الشفاء 112110 حالات .// انتهى //17:12ت م0072

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