شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. أول مدربة سعودية للفروسية تتحدث عن بداية مشوارها والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

مازالت الفتاة السعودية تثبت أنها قادرة علي التميز في أي مجال تشارك فيه، ويعاونها في ذلك وطن سخر كل إمكانياته لإبراز دوره المجتمعي.

وألقت الاخبارية الضوء علي نموذج ناجح في مجال الفروسية، وهي الفارسة أبرار العباسي فمنذ نعومة أظافرها، كانت مولعة بتربية الحيوانات شغف الطفولة جعلها أن تكون مهتمة بميادين الفروسية ، فعلاقتها بالخيل علاقة حب عاشت به لاكثر من 13 عاما .

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وقالت أبرار العباسي أن الخيل حيوان حساس لابد أن يعرف الشخص الذي يقتني لابد أن يكون لديه خبرة كافية عن كيفية التعامل معه .

وأضافت العباسي أن اهتمامها بالخيل جعلها أن تكون مدربة سعودية معتمدة للفروسية ، وكان هذا الاختيار دافع كبير لتساهم في اللعبة ، مشيرة إلى أن شغفها بالخيل جعلها دائما تحاول تطور من ذاتهت.

وعن اختيار فنون المدرب، قالت لابد من اختيار المدرب والمكان الذي يدعم بطريقة صحيحة ، والارضية المناسبة التي لا تسبب أي إصابات .