شكرا لمتابعة خبر عن "الموارد البشرية": الحطاب الكفيف "موظف" ولا تنطبق عليه ضوابط معاش الضمان والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

تفاعلت وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية مع حالة المواطن الكفيف الذي يعمل حطاب ، والتي سلطت " صدى " الضوء عليه .

وأكد ناصر الهزاني المتحدث الرسمي باسم الوزارة أنه تم التواصل مع المواطن ودراسة حالته واتضح أنه موظف ولا يزال على رأس العمل ولا تنطبق عليه ضوابط استحقاق معاش الضمان الإجتماعي .

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وأشار متحدث الوزارة أن نجل المواطن المشار إلى حالته في الفيديو أحد المستفيدين من الخدمات المساندة في الوزارة .

وأهابت الوزارة بالجميع ضرورة التواصل للإبلاغ عن أي حالة إنسانية لتتم متابعتها من قبل الإخصائيين ، وتجنب التفاعل مع الحالات المماثلة عن طريق النشر عبر مواقع التواصل الإجتماعي لما فيها من إساءة لكرامة الإنسان .

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