شكرا لمتابعة خبر عن «التأمينات الاجتماعية» توضح الحالات التي تستحق فيها المعاش التقاعدي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): أوضحت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، اليوم السبت، الحالات التي يستحق فيها الفرد المعاش التقاعدي. أوضحت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، اليوم السبت، الحالات التي يستحق فيها الفرد المعاش التقاعدي. وقالت المؤسسة، أنه يستحق المشترك معاش تقاعدي في الحالات الآتية: - عند بلوغ سن الستين: وتوفر مدة اشتراك لا تقل عن 10 سنوات. - عند توفر مدة اشتراك لا تقل عن 300 شهرًا، دون اشتراط للسن مع ترك العمل.

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