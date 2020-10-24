شكرا لمتابعة خبر عن الجوازات: خدمة مستضيف لم يتم إقرارها بعد والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أكدت المديرية العامة للجوازات ، اليوم السبت، أن خدمة مستضيف لم يتم إقرارها بعد.

وقال العميد خالد الصيخان مساعد مدير عام الجوازات للشؤون التقنية في تصريحات للاخبارية أن خدمة مستضيف لم يتم إقرارها بعد، حيث أنها كانت تحت الدراسة سابقا.

وأضاف الصيخان، أن خدمة مستضيف كانت موجهة للمواطنين والمقيمين لاستضافة أحد المعتمرين من الخارج، على كفالتهم الشخصية، مشيرا إلى أن عملية إطلاق التأشيرة السياحية أصبحت ليست بحاجة اليها، ووجود التأشيرة السياحية يغني عنها.