«مجلس شؤون الأسرة» يوضح نسبة ذوي الإعاقة بالسعودية وحقوقهم

4% منهم يعانون من القلق والاكتئاب
أعلن مجلس شؤون الأسرة، أنَّ 7.78% من السعوديين من ذوي الإعاقة (5 سنوات فأكثر) وأنَّ 3.1% من السعوديين (5 سنوات فأكثر) لديهم صعوبات متعددة.
ونشر المجلس –عبر تويتر- إنفوجرافًا بيَّن من خلاله أنَّه من بين كل (١٠٠٠) فردٍ في السعودية (٥ سنوات فأكثر)، هناك ما يقرُب من (٧٨) فردٍ من ذوي الإعاقة، وذلك وفقًا لبيانات الهيئة العامة للإحصاء.
وأضاف أنَّ سوق العمل لذوي الصعوبات المتعددة (فوق الـ15 سنة) جاء كالتالي: 14.7% من الذكور يعملون بأجر، و1.5% من الإناث يعملن بأجر، و4.1% يعانون من القلق والاكتئاب.
وأشار مجلس شؤون الأسرة، أنَّ حقوق ذوي الإعاقة تشمل: أولًا: الحق في الوظيفة العامة والأجر المتساوي للآخرين، ثانيًا: تقديم وتسهيل الخدمات الوقائية والعلاجية والتاهيلية، ثالثًا: تقديم الخدمات التعليمية والتربوية لجميع الطلاب والطالبات.
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