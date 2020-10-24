يبلغ طوله 800 متر.. افتتاح جسر تقاطع طريق المدينة بمكة المكرمة

افتتح أمين العاصمة المقدسة، المهندس محمد بن عبدالله القويحص، جسر تقاطع طريق المدينة المنورة المجاور لسوق الهجرة.

وأوضحت أمانة العاصمة المقدسة –عبر تويتر- أن الجسر يسهم في تحرير الحركة المرورية على طريق المدينة عند التقاطع مع سوق الهجرة، واستيعاب الكثافة خلال موسمي الحج والعمرة.

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وأضافت أن جسر تقاطع طريق المدينة المنورة يبلغ طوله (800) متر، والعرض الكلي للمشروع (100) متر، وعدد أعمدة الإنارة (24).

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