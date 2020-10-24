أمانة الأحساء توضح ملابسات غرق طفل في بحيرة بالعقير

2020-10-24

متابعات الخليج 365 - الأحساء

علقت أمانة الأحساء، في بيان عبر حسابها في “تويتر”، على حادثة غرق طفل في بحيرة تابعة لشاطئ العقير أمس الجمعة.

وأوضحت أمانة الأحساء أنه إشارة إلى ما تم تداوله عبر منصات التواصل الإعلامية والاجتماعية حول غرق طفل يبلغ من العمر سنتين في أحد بحيرات شاطئ العقير أمس الجمعة، تود الأمانة الإشارة إلى أن البحيرة المشار إليها تبعد عن شاطئ البحر بمسافة لا تقل عن 50 متراً، وعمقها لا يتجاوز نصف متر، وتوجد حول البحيرة 3 لوحات تحذيرية واضحة مكتوب عليها :”ممنوع السباحة، ويجب الحذر، مسؤولية الأطفال على ذويهم”.

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وأكدت أنه تم عمل البحيرة منذ بداية 2017 بهدف المحافظة على الحياة البيئية وزراعة نباتات مائية من البيئة المحيطة، وجعلها مناسبة لعيش عدد من الأسماك، وهناك بحيرة أخرى موجودة بالعقير كم بداية 2016، والتي روعي فيها جماليات الموقع من الأشجار والمسطحات الخضراء.





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