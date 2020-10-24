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الصحة: تسجيل 395 إصابة بـ كورونا وتعافي 417 حالة ووفاة 17
إجمالي عدد حالات التعافي وصل لـ 330,995 حالة
متابعات الخليج 365 - الرياض
أعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت، تسجيل (395) حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد19)، وتسجيل (17) حالة وفيات رحمهم الله.
وأضافت وزارة الصحة، أنه تسجيل (417) حالة تعافٍ ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية (330,995) حالة ولله الحمد.
يذكر أن وزير الصحة، الدكتور توفيق الربيعة، حذر في وقت سابق من خطورة التهاون بشأن الإجراءات والتدابير الاحترازية للوقاية من كورونا.
وقال الربيعة “إننا جميعًا في مركب واحد، إذا عملنا معًا أنقذنا الجميع من فيروس كورونا، وإذا قصر البعض فسيؤثر على البقية”.
وأضاف الوزير الربيعة، في مقابلة مع قناة “الإخبارية”، أننا رأينا في الفترة الماضية استقرار حالات فيروس كورونا، وانخفاض حالات العناية المركزة، مشيرًا إلى أن الجميع عرضة لعودة الحالات.
وأكد وزير الصحة على أهمية التزام الجميع بالإجراءات الاحترازية لتجنب ارتفاع إصابات فيروس كورونا؛ حتى لا تحدث موجة ثانية مثل أوروبا، موضحًا أن المملكة من أفضل الدول في التعامل مع جائحة كورونا.
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