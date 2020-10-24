في قبضة رجال الأمن.. عصابة نفذت 120 عملية نصب واحتيال مالي

2020-10-24

متابعات الخليج 365 - الرياض

كشفت مديرية الأمن العام عن جهودها خلال الأسبوع الماضي، حيث تمكنت من ضبط عدد من المواطنين والمقيمين تورطوا في ارتكاب العديد من الجرائم والمخالفات.

وجاء ضمن أبرز الجرائم، الإطاحة بثلاثة مقيمين من الجنسية البنجلاديشية يقومون بتحويل مبالغ مالية إلى خارج المملكة بطرق غير نظامية تجاوزت المليون ريال.

وفي الرياض أيضا تم القبض على أربعة مقيمين يتاجرون بشرائح اتصال بعد تسجيلها بهويات مواطنين ومقيمين دون علمهم.

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كما تمكن رجال الأمن من القبض على خمسة أشخاص تورطوا في تنفيذ حوالات بنكية نتيجة عمليات احتيال مالي إلى شخص يقيم خارج المملكة حيث تورطوا في تنفيذ 120 عملية احتيال مالي.

وتم أيضا القبض على خمسة أشخاص تورطوا بارتكاب عدد من الجرائم السلب والنهب في الرياض.

وفي الخرج تم الإطاحة بمواطن امتهن السطو على محل تجاري وسرقة مبالغ مالية قدرت بنحو 5 آلاف ريال تقريبا.

وفي الرياض تم ضبط مواطن ارتكب عدة جرائم تمثلت في إشعال النار عمداً في أحد المنازل واستخدام كلاب شرسة لمهاجمة أقاربه.





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