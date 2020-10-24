السعودية | بالصور.. أكبر الأودية السعودية ومخزن الحبوب

شكرا لقرائتكم بالصور.. أكبر الأودية السعودية ومخزن الحبوب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - تتميز أكبر أودية السعودية بأرض زراعية خصبة، تتنوع فيها النباتات على مساحة 10 آلاف هكتار، وتنتج أكثر من 10 آلاف طن من الحبوب، حيث ساهم الوادي في الإنتاج الزراعي السعودي.

وادي "حلي" اشتهر بزراعة الحبوب، والتي تعتبر مصدر دخل الكثير من المزارعين، بالإضافة لزراعة فاكهة المانغو ويقدر عدد الأشجار في الوادي بأكثر من 200 ألف.



وأوضح مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة، المهندس سعيد الغامدي، أن محافظة القنفذة تتميز بموقعها المميز على الساحل الغربي للبحر الأحمر، غرب السعودية، فهي في منطقة متوسطة بين جدة وجازان، حيث تمتد حدودها إلى مرتفعات جبال السروات لتلامس منطقة عسير جنوباً والباحة شرقاً، وتتميز القنفذة بـ3 بيئات جغرافية تتميز كل منها عن الأخرى بعناصر بيئية متفرقة: البيئة البحرية والجزر المتناثرة، والبيئة الصحراوية الساحلية، والبيئة الجبلية التي تمتد شرقاً حتى صدر جبال السروات.

وقال المهندس الغامدي: "إن إنتاج المانغو بمحافظة القنفذة يتجاوز 40 ألف طن سنوياً، كما تم اعتماد مشروع متنزه "حلي" الوطني بالمحافظة على مساحة 6.563.484.8 متر مربع ، وهو يمثل بادرة أمل لأهميته ودوره الحيوي في تحقيق جزء من تطلعات أبناء المنطقة وقياداتها، ليكون بمثابة وجهة سياحية مميزة، تعزز قطاع السياحة والترفيه في المنطقة الغربية، وسيتم إنشاء المنتزه على ضفاف الوادي وزراعة 120 ألف شجرة تٌسقى من سد وادي حلي".

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جدير بالذكر أنه صدرت موافقة وزير البيئة والمياه والزراعة، المهندس عبدالرحمن الفضلي، لفتح بوابات سد وادي حلي في منطقة مكة المكرمة اعتبارًا من مطلع ربيع الأول ولمدة 58 يومًا، لتصريف 25 مليون متر مكعب من مخزون السد، بكمية مياه تبلغ 5 أمتار مكعبة في الثانية، بهدف المساهمة في تلبية احتياجات المزارعين ورفع منسوب المياه في الآبار أسفل السد، وذلك بالتنسيق مع إمارة المنطقة والدفاع المدني والجهات ذات العلاقة.

وأوضحت الوزارة أن السعة التخزينية للسد تبلغ 254 مليون متر مكعب، ويبلغ ارتفاعه 57 متراً، وطوله عند القمة 384 متراً، وهو مزود بأربع بوابات للتصريف حسب مناسيب المياه.

وأنشئ سد وادي حلي في عام 1431هـ، ويعتبر من السدود المهمة في جنوب غربي المملكة، بمحافظة القنفذة في منطقة مكة المكرمة، وهو من النوع الخرساني، وخصص لتأمين مياه الشرب؛ حيث أقيمت عليه محطة تنقية لإمداد المياه لمدن مكة المكرمة، والقنفذة، والليث، ومحايل عسير، بطاقة إنتاجية تصل إلى 100 ألف متر مكعب يوميًّا، وبإجمالي قدرة 36.5 مليون متر مكعب سنويًّا.

ودعت الوزارة المواطنين إلى الابتعاد عن مجرى الوادي، والتقيد بتعليمات السلامة التي تصدرها الجهات الرسمية في مثل هذه الحالات.