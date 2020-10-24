، "الأرصاد" تنبّه لرياح نشطة وأتربة مثارة على تبوك ،

محمد بن مسعود - الدمام - الحالة تشمل "الوجه وأملج".. وتستمر لـ٤ مساء

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من نشاط للرياح السطحية وأتربة مثارة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية على منطقة تبوك، تشمل تبوك ومحافظتي الوجه وأملج. .

وأشارت الهيئة إلى أن الحالة تستمر حتى الساعة الرابعة مساءً.undefined