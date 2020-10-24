شكرا لمتابعة خبر عن "إيجار" يوضح طريقة إلغاء العقد قبل التجديد تلقائياً والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أكد برنامج " إيجار " التابع لوزارة الإسكان اليوم السبت أنه يمكن إلغاء خدمة تجديد العقد تلقائياً إذا كان أحد الطرفين يرغب في إلغاء العقد .

وأوضح " إيجار " طريقة تفعيل الإلغاء وذلك قبل 60 يوم من تاريخ انتهاء العقد حيث يقوم أحد الطرفين بإشعار الطرف الآخر قبل شهرين من تاريخ انتهاء العقد ولن يتم تجديده ، كما يمكن إلغائه من خلال التواصل مع الوسيط العقاري .