شكرا لمتابعة خبر عن "إيجار" يوضح طريقة إلغاء العقد قبل التجديد تلقائياً والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):أكد برنامج " إيجار " التابع لوزارة الإسكان اليوم السبت أنه يمكن إلغاء خدمة تجديد العقد تلقائياً إذا كان أحد الطرفين يرغب في إلغاء العقد .
وأوضح " إيجار " طريقة تفعيل الإلغاء وذلك قبل 60 يوم من تاريخ انتهاء العقد حيث يقوم أحد الطرفين بإشعار الطرف الآخر قبل شهرين من تاريخ انتهاء العقد ولن يتم تجديده ، كما يمكن إلغائه من خلال التواصل مع الوسيط العقاري .
كانت هذه تفاصيل خبر "إيجار" يوضح طريقة إلغاء العقد قبل التجديد تلقائياً لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.