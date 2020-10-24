شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. قصة مواطن يربي تماسيح في جازان والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - جازان (صدى):

كشف مواطن في منطقة جازان غرب المملكة، عن قصته في تربية الحيوانات التي بدأت معه منذ الصغر حيث كان يبلغ من العمر حوالي 12 سنة، ليغرم بعد ذلك بتربية التماسيح.

وقال المواطن في تقرير لقناة "العربية"، أنه بدأ بتربية الثعابين وذلك بثعبان "أبو السيور" الشهير ثم انتقلت هوايته إلى تربية ديب وتأليفه على البشر، ليصبح يربي التماسيح التي يشتريها منذ صغرها لتكبر ويصبح صعب التحكم فيها.

وفي السياق نفسه، أوضح الشاب أنه لديه حوالي 100 ثعبان متنوعة، لافتًا إلى أن أخطر ثعبان في المملكة هو الأسود الخبيث الذي يهاجم الجهاز العصبي والدموي.